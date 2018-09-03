Боевики обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка

В результате боевых действий в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе 5 сентября погиб один военный, еще трое ранены. Об этом говорится в сообщении пресс-центраоперации ООС в Facebook.

По данным штаба, боевики за сутки 31 раз обстреливали позиции ООС, без применения тяжелого вооружения. В частности, они вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Сизое, Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Шумы, Новгородское, Опытное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино", - сообщают в ООС.

Кроме этого, боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов жилой сектор населенного пункта Красногоровка. Вследствие этого возник пожар и был поврежден жилой дом. Военнослужащие и подразделение ГСЧС Украины, вовлеченное в состав ООС, локализовали пожар.

По данным разведки, 5 сентября двое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены, еще пятеро ранены.