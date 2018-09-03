В школе искусств в Лисичанске мужчина обещал взорвать гранату

«Дожили. У нас в городе с гранатами уже бегают по школам. Так, сегодня подле Лисичанской школы искусств, что расположена по ул. Украинской, было не протолпиться от сотрудников полиции. В саму школу не пускали. Как оказалось, со слов полиции, в учебное заведение зашел мужчина и что-то потребовал от директора. Когда директор отказала в удовлетворении его требования, стал угрожать гранатой», – написал он.