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В школе искусств в Лисичанске мужчина обещал взорвать гранату

Сегодня, 12:25 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 5 сентября, в школе искусств в Лисичанске  мужчина обещал взорвать гранату, угрожая директору. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Лисичанского городского совета Иван Полупанов. 

«Дожили. У нас в городе с гранатами уже бегают по школам. Так, сегодня подле Лисичанской школы искусств, что расположена по ул. Украинской, было не протолпиться от сотрудников полиции. В саму школу не пускали. Как оказалось, со слов полиции, в учебное заведение зашел мужчина и что-то потребовал от директора. Когда директор отказала в удовлетворении его требования, стал угрожать гранатой», – написал он.


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