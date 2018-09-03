Тренер луганской «Зари» Вернидуб попал в ДТП

Вчера, 3 сентября, в Запорожье на выезде с плотины ГЭС автомобиль главного тренера «Зари» Юрия Вернидуба попал в ДТП. При этом именно его виновным в аварии и у него отобрали права, сообщает «ZаБор».

Авто Volkswagen Touareg столкнулось с идущим впереди микроавтобусом Renault. При этом, судя по фото, виновником ДТП является именно Вернидуб, который допустил столкновение не выдержав безопасной дистанции.

По словам очевидцев, из-за столкновения транспортных средств, на дороге возник небольшой затор.

Как сообщили в пресс-службе патрульной, ДТП на выезде в сторону проспекта между автомобилем «Фольксваген» и микроавтобусом «Рено» произошло около 10:35.

Прибыв на место аварии, по ул. Гребельная в направлении ул. Б. Хмельницкого, было установлено, что за рулем внедорожника находился 52-летний водитель, за рулем микроавтобуса - водитель 1982 г.р. Как выяснилось, водитель «Фольсвагена» не выполнил требования п 12.1; 13.1 ПДД, в результате чего и произошло столкновение.

На водителя джипа был составлен протокол и изъяты права. В результате ДТП авто получили механические повреждения, но травмированных нет.