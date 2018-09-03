Министр иностранных дел Норвегии 5 сентября посетит Донбасс

Министр иностранных дел Королевства Норвегия Инэ Серейде завтра, 5 сентября, посетит линию разграничения на Донбассе.

Об этом сегодня во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Норвегии Инэ Серейде сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, передает РБК-Украина.

"Мы говорили об оккупированном Донбассе... Завтра у нее (министра иностранных дел Норвегии, - ред.) будет шанс посмотреть на это своими глазами. Потому что это совсем по-другому, когда ты просто говоришь с теми, кто находится там", - сказал он.

По словам Климкина, Норвегия намерена оказать Украине дополнительную помощь.

Кроме этого, по словам министра, сегодня во время встречи стороны обсудили ситуацию в Азовском море и в оккупированном Крыму.

"Норвегия очень последовательна, она поддерживает нас на всех международных площадках", - подытожил глава украинского внешнеполитического ведомства.