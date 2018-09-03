Американский беспилотник уже около часа проводит мониторинговый полет над Донбассом

Американский беспилотник сегодня проводит разведку вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

Сообщается, что утром разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk Военно-воздушных сил США взлетел с авиабазы ​​Сигонела на юге Италии. После этого он через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии вошел на территорию Украины, и в 11:46 начал мониторинговый полет вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Отметим, такие полеты США проводят регулярно, в том числе, над оккупированным Крымом.