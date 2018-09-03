Россия хочет привлечь к расследованию смерти Захарченко Контактную группу и ОБСЕ

Российская сторона поднимет вопрос о расследовании убийства «главы ДНР» Александра Захарченко на очередном заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, которое состоится в среду, 5 сентября. Об этом российским СМИ заявил представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов.

«Завтра на заседании Контактной группы мы поднимем вопрос о международном расследовании убийства лидера ДНР Александра Захарченко. Это расследование должно быть максимально открытым и объективным, с привлечением всех участников минского процесса», – заявил Грызлов.

«Считаю необходимым при организации этой работы задействовать потенциал Контактной группы, которая регулярно проводит свои заседания с привлечением ОБСЕ. Представители ОБСЕ постоянно работают в Контактной группе и ее подгруппах. Кроме того, ОБСЕ представлена на территории конфликта», – сказал он.