Более 10,5 млн грн рентной платы за специальное использование воды – вклад налогоплательщиков Луганщины в бюджеты всех уровней

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что за 7 месяцев 2018 года в местные бюджеты Луганщины поступило 5 млн 268 тыс. грн рентной платы за специальное использование воды. При этом госбюджет Украины получил 5 млн 269 тыс. грн.

В соответствии с Законом Украины от 21 декабря 2016 года №1797 «О внесении изменений в «Налоговый кодекс Украины по улучшению инвестиционного климата в Украине» с 01.01.2018 в НКУ внесены изменения в части определения круга плательщиков рентной платы за специальное использование воды. Теперь обязанность уплаты рентной платы возложена на субъектов хозяйствования - первичных водопользователей, которые используют и / или передают вторичным водопользователям воду, полученную путем забора из водных объектов без предоставления преференций бюджетным учреждениям, относящимся к первичным водопользователям.

Водопользователи самостоятельно исчисляют рентную плату за специальное использование воды ежеквартально нарастающим итогом с начала года, в котором было осуществлено такое использование.