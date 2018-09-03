Рубежное частично осталось без света и воды

Насосная станция Рубежанского ПУВКХ отключена от энергоснабжения. Об этом пишет пресс-служба Луганского энергетического объединения.

Так, Рубежанский трубный завод по результатам заявки ЛЭО отключил насосную станцию Рубежанского ПУВКХ с долгом в 15 миллионов гривен. Заявка была выполнена силами работников завода, так как рубежанские водники заблокировали проход энергетиков на территорию завода.

"Отсутствует вода, отменены уроки, обесточен приют для пожилых людей, произвол коммунальщиков, немощность городских чиновников и отсутствие перспектив погашения долгов за электроэнергию - так выглядит ситуация в Рубежном после обесточиваний 3 сентября… Результатом этого стало еще и то, что без света оказался Дом престарелых в Рубежном. Рубежное оказалось без водоснабжения, из-за чего, по слухам, уже отменены школьные занятия", - говорится в сообщении энергокомпании.