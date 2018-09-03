В Украине зарегистрировано более 1,5 млн переселенцев

В Министерстве социальной политики Украины назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

За неделю количество зарегистрированных переселенцев увеличилось на 849 человек.

"По состоянию на 3 сентября 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 519 132 переселенца из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.