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Боевики увеличили количество обстрелов на Донбассе

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

В ходе боевых действий в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки ранены двое украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что за сутки боевики 20 раз обстреляли украинские позиции. В частности, противник вел огонь по военным в районах населенных пунктов Крымское, Мироновский, Зайцево, Шумы, Опытное, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"Несмотря на действие "школьного" перемирия, противник заметно увеличил количество обстрелов. В ходе боевых действий за прошедшие сутки двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

С утра противник 6 раз обстрелял позиции украинских войск.


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