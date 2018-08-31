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Российские СМИ сообщают о гибели главаря донецких террористов Александра Захарченко

Вчера, 18:52 citynews.net.ua | Напечатать

Российские СМИ сообщают о гибели главаря донецких террористов Александра ЗахарченкоГлаварь террористической организации ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в центре оккупированного Донецка. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости. 

Интерфакс сообщает, что Захарченко, по предварительным данным, получил смертельное ранение при взрыве рядом с  кафе "Сепар" в центре Донецка, о котором ранее сегодня сообщали сайты боевиков. 

Собеседник агентства добавил, что "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев получил ранение.

В тоже время местные жители сообщают о том, что взрыв произошел в автомобиле главаря террористов.

Российские СМИ пишут, что Захарченко скончался в больнице. Также ранены еще три человека. 


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