Российские СМИ сообщают о гибели главаря донецких террористов Александра Захарченко

Главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в центре оккупированного Донецка. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости.

Интерфакс сообщает, что Захарченко, по предварительным данным, получил смертельное ранение при взрыве рядом с кафе "Сепар" в центре Донецка, о котором ранее сегодня сообщали сайты боевиков.

Собеседник агентства добавил, что "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев получил ранение.

В тоже время местные жители сообщают о том, что взрыв произошел в автомобиле главаря террористов.

Российские СМИ пишут, что Захарченко скончался в больнице. Также ранены еще три человека.