В оккупированном Донецка взорвали любимое заведение Захарченко - кафе «Сепар»

В центре оккупированного Донецка взорвали кафе "Сепар", расположенное на бульваре Пушкина и являющееся любимым питейным заведением главарей "ДНР". Об со ссылкой на очевидцев сообщает «Остров».

В настоящее время место взрыва оцеплено силовиками боевиков. Рядом с кафе замечены машины из кортежа главаря "ДНР" Александра Захарченко.

В соцсетях жители Донецка пишут, что взрыв произошел не в самом кафе, а возле него: взорван автомобиль.