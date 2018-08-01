С 1 сентября УЗ снизит стоимость проезда в пассажирских поездах

С 1 сентября стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования, курсирующих по территории Украины, будет снижена. Об этом сообщает пресс-служба публичного акционерного общества "Укрзализныця".

Указано, что в первый день осени вступает в действие коэффициент 1,02 индексации к тарифам на перевозки пассажиров во внутреннем сообщении по календарным периодам.

"Например, стоимость проезда 31 августа по маршруту Киев - Львов в вагоне купе поезда №141 стоит 347,92 грн, а на следующую пятницу аналогичный билет будет стоить 333,92 грн, в вагоне купе поезда № 29 Киев - Ужгород стоит 728, 19 грн, а будет стоить - 696,39 грн. Действовать этот коэффициент до конца месяца, после чего будет введен еще ниже коэффициент - 0,93", - объяснили в УЗ.

Отмечается, что в период с 1 июня по 31 августа действовал календарный период с коэффициентом 1,07.

В ведомстве напоминают, что приказом № 184 Министерства инфраструктуры от 20 апреля 2018 года определено 13 различных календарных периодов, которые влияют на стоимость проезда. Также на цену билета влияет и день недели, в который пассажир начинает путешествие.

Коэффициенты стоимости проезда касаются всех категорий вагонов, кроме пригородных поездов.