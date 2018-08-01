В зоне ООС начали ремонт Южно-Донбасского водовода

В Донецкой области начали разминирование местности и ремонт поврежденного Южно-Донбасского водовода. Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что в результате обстрелов на участке Южно-Донбасского водовода произошел прорыв, что поставило под угрозу водоснабжение сотен тысяч жителей Угледара, Докучаевска, Новотроицкого, Волновахи и Мариуполя. Потери воды достигают 1500 кубометров в час.

Ремонты осложнялись тем, что место порыва находится в зоне досягаемости обстрела, а также возможного наличия мин и боеприпасов, которые не взорвались. На данный момент под контролем украинской стороны проводятся ремонтные работы на водопроводе.