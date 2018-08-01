Боевики обстреляли позиции ООС в районе Гнутово, Старогнатовки, Водяного

На Донбассе за эти сутки, 31 августа, боевики трижды прицельно обстреляли позиции операции Объединенных сил. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Сообщается, что с начала суток зафиксировано три обстрела на Донецком направлении. В частности, ночью боевики прицельно применяли гранатометы и другое пехотное вооружение в сторону наших защитников Гнутово. Также утром из гранатометов враг вел обстрел наших военных вблизи Старогнатовки. Из подствольных гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь в районе Водяного.

Гуцуляк отметил, что с начала текущих суток потерь в результате боевых действий среди украинских военнослужащих нет