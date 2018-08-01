На Луганщине выявлена АГЗС, которая работала без разрешительных документов

Сотрудниками оперативного управления ГУ ГФС в Луганской области совместно с сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях во время проведения мероприятий в рамках операции «Акциз 2018» в непосредственной близости от линии разграничения в зоне проведения ООС прекращена деятельность незаконной автогазовой заправочной станции.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Установлено, что владельцы АГЗС длительное время оказывали услуги по хранению сжиженного газа и его реализации населению за наличные средства без документов разрешительного характера, что является нарушением Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности».

По результатам проведенных мероприятий выявлено и изъято оборудование для функционирования АГЗС и сжиженный газ общей ориентировочной стоимостью свыше 300 тыс. грн.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.