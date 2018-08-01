Вернидуб подал в отставку после поражения «Зари»

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб объявил о своем решении уйти в отставку после вылета команды из Лиги Европы от "РБ Лейпциг" (2:3). Наставника цитирует официальный сайт луганского клуба.

"Я благодарен всей команде, благодарен "Заре", за проведенные в клубе 9 лет. Думаю, пора делать паузу. Надеюсь, это пойдет на пользу клубу. Я как главный тренер, не выполнил задачу. Мы не вышли в групповой этап. Плюс не очень хорошее выступление во внутреннем чемпионате. По возвращению в Киев завтра постараюсь встретиться с президентом. Думаю, мы поговорим, и я обосную свое решение", - сказал Вернидуб.