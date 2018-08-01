В Украине стартуют масштабные военные учения Rapid Trident-2018

На Львовщине в понедельник, 3 сентября, начнутся самые масштабные в Украине международные военные учения Rapid Trident 2018.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"В понедельник, 3 сентября 2018 года, на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (с. Старичи, Яворовский район, Львовская область) состоится открытие самых масштабных в Украине совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных Сил Украины и армейских подразделений иностранных государств", - говорится в сообщении.