В ответном поединке раунда плей-офф квалификации розыгрыша "Заря" в гостях на последних минутах уступила немецкому клубу "СБ Лейпциг" - 2:3 и досрочно завершила еврокубковый сезон, сообщает Укринформ.

Мячи у хозяев 44-тысячной "Ред Булл Арены" забили Матеус Кунья, отличившийся на 7-й минуте, Жан-Кевин Огюстен (69) и Эмиль Форсберг (90, с пенальти); авторами голов в составе гостей стали Рафаэл Ратао (35) и Артем Гордиенко (48).

В первом матче в Запорожье команды сыграли вничью 0:0.

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