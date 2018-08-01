Возгорание на шламонакопителе северодонецкого «Азота» потушено

Спасатели круглосуточно работали на ликвидации возгорания, возникшего на территории цеха очистки промышленных стоков ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» в течение нескольких дней.

Об этом 30 августа сообщил заметитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook.

«Несколько дней спасатели круглосуточно работали на ликвидации возгорания, возникшего на территории цеха очистки промышленных стоков ЧАО "Северодонецкое объединение Азот". Ребята были вынуждены работать исключительно по периметру, ведь глубина торфянике более семи метров, поэтому была угроза жизни и уничтожению спецтехники. Самое сложное было устранить тления - причину задымления, от которого страдали местные жители. И наши ГСЧСники продемонстрировали высокий профессионализм. Спасибо всем, кто не допустил перерастания этой чрезвычайной ситуации в экологическую катастрофу и предотвратил прекращению работы "Азота"», – пишет Клименко.