Пункты пропуска Донбасса работают в штатном режиме. Кроме КПВВ «Новотроицкое»

Контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения, кроме временно закрытого КПВВ "Новотроицкое", продолжают работать в штатном режиме, передает пресс-центр штаба ОС.

В сообщении отмечено, что в КПВВ "Станица Луганская" на выезд на временно оккупированную территорию Украины во время совместного с работниками ГФС осмотра транспортного средства под управлением гражданина Украины обнаружены мобильные телефоны.

Товар изъят представителями Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил. Сумма оценки составила 99 тысяч гривен.