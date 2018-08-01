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В Украине продолжаются учения ВМСУ "Шторм-2018"

Сегодня, 16:59 citynews.net.ua | Напечатать

Как сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины, продолжается совместное командно-штабные учения Командование ВМСУ с силами обороны и безопасности «Шторм - 18», который включает в себя управление войсками (силами) в ходе ведения обороны Черноморского побережья.

В Украине продолжаются учения ВМСУ "Шторм-2018"

Корабельные и катерные тактические группы Военно-Морских Сил ВС Украины выполнили боевые стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, провели минно-заградительные и поисково-спасательные действия, охрану и оборону пунктов базирования. Украинские морские пехотинцы осуществили высадку морского тактического десанта, провели противодесантные действия в определенных районах.

В Украине продолжаются учения ВМСУ "Шторм-2018"

Авиация, кроме поддержки подразделений, осуществляла воздушную разведку, полеты на поиск и уничтожение объектов, отражала удары средств воздушного нападения противника.

В Украине продолжаются учения ВМСУ "Шторм-2018"

Подразделения других военных формирований обеспечили усиление участков государственной границы, охрану автомобильных мостов, выполнили другие задачи по назначению.

В Украине продолжаются учения ВМСУ "Шторм-2018"


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