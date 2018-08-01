Экс-бойца батальона «Золотые ворота» задержали за торговлю наркотиками

В Киеве задержан непосредственно после сбыта психотропного вещества «амфетамин» в количестве 180 грамм бывший бойца батальона патрульной службы полиции особого назначения «Золотые ворота», участник боевых действий. Задержанный получил за реализованное наркотическое средство 1000 долларов, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены 2 гранаты РГД и 80 патронов калибра 7,62, а также психотропные и наркотические вещества.

Кроме этого, в рамках проведения негласных следственных (розыскных) действий также задокументирован факт сбыта задержанным 6 июля «амфетамина» в количестве 100 граммов и 8 патронов калибра 5,45, за которые он получил 760 долларов США, а также разоблачена преступная деятельность еще двух участников преступной группировки. Эти двое организовали деятельность лаборатории по изготовлению психотропных веществ в гаражном помещении одного из гаражных кооперативов Киева. Оба «наркопроизводителя» задержаны.

Во время санкционированного судом обыска в указанном помещении обнаружены принадлежности для изготовления психотропных веществ, сами вещества и их отдельные компоненты. Также наркотические вещества обнаружены по месту жительства указанных лиц.

В настоящее время всем трем готовятся сообщения о подозрении в совершении преступления. Бывшему полицейскому – в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 3 ст. 307 УК Украины, а наркопроизводителем – в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины. Также готовится ходатайство в суд об избрании в отношении всех подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.