Часть Луганской области осталась без света

Днем 30 августа без света оказались почти 4 тыс. домов в Рубежном, Лисичанске, в Новопсковском и Старобельском районе.

Аварийные отключения возникают в результате нестабильности энергосистемы и отсутствия надлежащего технического обслуживания.

В частности, в Рубежном без света оказались 2380 потребителей. В Лисичанске оказались обесточенными 1058 абонентов. На Новопсковщине без света находились 239 домов в населенных пунктах Тимошенко, Фоменково, Заводянка, Александрополь. Причиной стало отключение изолятора на одной из опор линии электропередачи.

На Старобельщине в результате повреждения силового трансформатора был обесточен один юридический потребитель. Сейчас продолжается поиск возможностей для проведения восстановительных работ – есть проблемы с отсутствием топлива и ремонтных материалов для оперативно-выездных бригад ЛЕО.