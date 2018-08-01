Россия до сих пор не ответила на инициативу Украины по обмену заключенными

Российская сторона до сих пор не дала официальный ответ о передаче граждан России, осужденных за преступления против национальной безопасности Украины, в обмен на освобождение украинских политзаключенных.

Об этом сообщила на свой странице в Facebook первый вице-спикер украинского парламента и участник переговоров по Донбассу в Минске Ирина Геращенко.

"К сожалению, ни одного ответа на все предложения в РФ в рамках гуманитарной подгруппы в Минске, через МИД или институт омбудсменов по передаче граждан РФ, осужденных за терроризм, диверсии, участие в боевых действиях, в обмен на освобождение украинцев, нет", - сообщила Геращенко.

На пресс-конференции Геращенко напомнила, что более четырех месяцев назад украинская сторона передала в рамках ТКГ в Минске списки россиян, которые осуждены в Украине за очень тяжкие преступления - терроризм, диверсия, шпионаж - и которых Украина готова будет отпустить для освобождения украинцев.

По словам Геращенко, это свидетельствует о том, что российская сторона не заинтересована в "освобождении кого-либо из россиян, которых отправили сюда убивать, терроризировать Украину".