Украина разыскивает 294 человека, которые пропали без вести на Донбассе

Украина идентифицировала и разыскивает 294 человек, которые пропали без вести на Донбассе.

Об этом на пресс-конференции сказала первый вице-спикер украинского парламента и участник переговоров по Донбассу в Минске Ирина Геращенко, передает РБК-Украина.

"Вообще в Минске мы пользуемся списком, который составляет объединенный центр Службы безопасности Украины, это касается как и заложников, так и пропавших без вести. В этом списке людей, которых мы разыскиваем, сегодня 294 человек. Из них много гражданских. Но по оценкам МККК на этот день более тысячи тел остается неидентифицированными", - заявила Геращенко.