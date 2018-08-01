Орденом «За мужество» III степени посмертно наградили бойца из Луганщины

Орденом «За мужество» III степени посмертно наградили бойца из ЛуганщиныСегодня, 11:57
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами Украины.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, орденом «За мужество» III степени отметили старшего солдата Петрова Игоря Андреевича (посмертно).
Боец механизированного батальона 53-й ОМБр Игорь Петров погиб в июне в результате вражеского орудийного обстрела вблизи пгт Новотошковское Попаснянского района.