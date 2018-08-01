Более 50 участников незаконных вооруженных формирований разоблачили контрразведчики ООС за период с мая по август текущего года. Об этом сообщает пресс-центр операции.

Отмечается, что сотрудниками военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил во взаимодействии с другими правоохранительными органами с начала операции Объединенных сил разоблачен 51 участник и пособник террористических организаций "ЛНР/ДНР". Из них 39 человек задержаны, 12 объявлены в розыск.

За этот период материалам военной контрразведки СБУ судебными инстанциями Донецкой и Луганской областей вынесено 26 обвинительных приговоров по статьям 256 "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", 258-3 "Создание террористической группы или террористической организации "и 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" УК Украины.

К лишению свободы на разные сроки осуждены 26 человек, которые способствовали деятельности террористических организаций.