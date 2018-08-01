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В Украине начинают внедрение электронного чека

Сегодня, 19:19 citynews.net.ua | Напечатать

Государственная фискальная служба с сентября вводит пилотный проект по внедрению электронного чека.

Об этом на заседании правительства сказал и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан, сообщает Укринформ.

«Мы в сентябре будем начинать пилотный проект, который вводит так называемый электронный чек, систему полной электронизации системы налогообложения, что даст возможность отслеживать груз от его растаможки в пункте пропуска на государственной границе до конечного потребителя. Это не даст возможность определенным дельцам манипулировать на любых коррупционных проявлениях и схемах минимизации по НДС», - отметил Продан.

Как ранее сообщала пресс-служба ГФС, внедрение пилотного проекта электронной системы - «Электронный чек» - должно привести к качественно новым преобразованиям в звене «предприниматель - потребитель». Сущность новейшей модели заключается во внедрении альтернативного технологического решения для регистрации расчетных операций в сфере торговли без применения традиционных регистраторов (РРО). Система может быть установлена на любое устройство - персональный компьютер, планшет или смартфон. Она доступна, бесплатна и может быть интегрирована с другими системами Государственной фискальной службы и бухгалтерскими программами. Имеет высшую степень защиты и работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Кроме того, применение такой модели на практике лишает необходимости покупать традиционный кассовый аппарат, а следовательно, печатать бумажные чеки.

Фискальный чек граждане смогут проверить в открытой части электронного кабинета (электронного сервиса ДФС, размещенного на официальном веб-сайте контролирующего органа).

«Система «Электронный чек» - не только удобная и экономная для предпринимателей, но и позволит повысить эффективность контроля за расчетными операциями и оперативно выявлять факты нарушений при осуществлении таких операций, а также уменьшит объемы теневого оборота товаров, в т. ч. подакцизных», - подчеркнули в профильной службе.


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