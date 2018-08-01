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В Северодонецке молодая мать получила ключи от новой кредитной квартиры

Сегодня, 17:21 citynews.net.ua | Напечатать

Ключи от новых квартир получили участники государственных и областных программ жилищного кредитования в Луганской области сегодня, 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«До конца года жители области получат около 200 квартир, подавляющее большинство которых строятся в Рубежном… За последние два года из областного бюджета на их обслуживание было выделено 14 миллионов гривен», - отметил глава Луганской ОВГА, приветствуя новоселов.

Новый четырехэтажный дом на 16 квартир является частью жилого комплекса «Оберег», который расположен на окраине города Северодонецка. Ключи от однокомнатной квартиры глава области передал Антонине Пономаренко и ее сыну Гавриилу. Молодая мать стала участницей региональной целевой Программы обеспечения молодежи жильем в Луганской области и получила льготный кредит на строительство в сумме 512 тысяч гривен.

Кроме того, символические сертификаты и ключи от уже собственных квартир получили пять участников государственной программы «Доступное жилье», которым оказана государственная поддержка на сумму 1,3 миллиона гривен.

Программа обеспечения молодежи жильем в Луганской области, в частности, предусматривает предоставление молодежи льготных долгосрочных кредитов на 30 лет для строительства (реконструкции) и приобретения жилья. В прошлом году в рамках Программы за счет областного бюджета было обеспечено жильем 9 семей на сумму 4,7 миллиона гривен. Всего за 2 года благодаря реализации жилищной политики в Луганской области обеспечено жильем 20 семей.


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