Размеры алиментов в Украине повышены до прожиточного минимума

Об этом на заседании правительства сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, пишет РБК-Украина.

По словам Петренко, на сегодня увеличен минимальный размер алиментов до прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Отметим, с 1 июля для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум составляет 1 559 гривен, для детей от 6 до 18 лет - 1 944 гривен.

Кроме того, усилена ответственность за препятствия в общении с ребенком; введена необходимость подавать справку об отсутствии задолженности более 6 месяцев для претендентов на госдолжности; сокращен срок, после которого вводятся ограничения для должников.

Петренко также отметил, что также вступил в силу второй пакет новаций, которым введены преференции для родителей. Также законодательно уравняли в правах по воспитанию и возможности выезда за границу с ребенком обоих родителей, которые добросовестно выполняют свои обязанности.