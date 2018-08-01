В Северодонецке женщина-водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, попала в ДТП

В Северодонецке женщина-водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, попала в ДТПСегодня, 14:25
В Северодонецке женщина-водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, проехала на красный и попала в ДТП. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе патрульной полиции Луганщины.
Как рассказали в полиции, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке пр. Космонавтов и пр. Гвардейского. На месте происшествия полицейские обнаружили 2 поврежденных автомобиля. По словам свидетелей аварии, женщина, управлявшая автомобилем «Mazda 6», двигаясь на большой скорости по пр. Гвардейскому, проигнорировав красный свет светофора, выехала на перекресток, где столкнулась с автомобилем «Toyota Land Cruiser Prado».
К счастью, в ДТП ни водители, ни пешеходы не пострадали.
При общении с водителем авто «Mazda» полицейские обнаружили у нее признаки наркотического опьянения. Поскольку гражданка отказалась от освидетельствования в медицинском учреждении, то на нее был составлен протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) на месте. Также женщина получила от патрульных протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП). Гражданка была отстранена от управления автомобилем, а ее транспортное средство эвакуировали с места происшествия.