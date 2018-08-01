В Северодонецке женщина-водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, попала в ДТП

В Северодонецке женщина-водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, проехала на красный и попала в ДТП. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе патрульной полиции Луганщины.

Как рассказали в полиции, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке пр. Космонавтов и пр. Гвардейского. На месте происшествия полицейские обнаружили 2 поврежденных автомобиля. По словам свидетелей аварии, женщина, управлявшая автомобилем «Mazda 6», двигаясь на большой скорости по пр. Гвардейскому, проигнорировав красный свет светофора, выехала на перекресток, где столкнулась с автомобилем «Toyota Land Cruiser Prado».

К счастью, в ДТП ни водители, ни пешеходы не пострадали.