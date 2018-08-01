На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 28 августа 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По данным Минобороны, за минувшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по позициям украинских войск. В частности, 23 раза обстрелы велись на Донецком направлении.

"За прошедшие сутки боевых потерь среди украинских защитников нет", - отметил Гуцуляк.