СБУ блокировала канал поставки военного оборудования и оружия в Россию

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали поставки в Российскую Федерацию продукции военного назначения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Как сообщается, в СБУ установили, что частный предприниматель наладил выпуск оборудования, которое используется ракетными войсками и военно-космическими силами вооруженных сил РФ.

"Поставки в России осуществлялось под видом гражданской продукции, без соответствующих разрешений Государственной службы экспортного контроля Украины. Отправления поступали в адрес фирм, зарегистрированных в стране-агрессоре, потом оборудование передавалось предприятиям военно-промышленного комплекса РФ", - говорится в сообщении.