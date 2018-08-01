Президент России Владимир Путин должен ответить за гибель украинских военных во время Иловайской трагедии, где были жестоко расстреляны десятки украинских военных. Об этом сегодня, 29 августа, написала в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Путин и руководство РФ должны ответить за Иловайск, Лутугино, Дебальцево, за тысячи убитых и раненых украинцев, за десятки разрушенных сел, за убитых детей, гражданское население, за расстрелянных в коридорах смерти наших военных», – отметила Геращенко.

Она поблагодарила участников акции, которая проходит сегодня под посольством России в Киеве по случаю годовщины Иловайской трагедии. «Ребята, спасибо за акцию… Кланяемся памяти всех погибших, гордимся всеми, кто выжил», – написала вице-спикер ВР.