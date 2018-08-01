Попаснянский водоканал под угрозой отключения

Єкстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности прошло 28 августа в Попаснянской райгосадминистрации, передает пресс-служба ведомства.

Во время заседания рассматривался вопрос об угрозе остановки функционирования коммунального предприятия «Попаснянский районный водоканал». Докладчиком выступил директор предприятия Иван Вилков.

Он отметил, что на 28 августа ЛЭО остановило расходные операции на расчетных счетах коммунального предприятия, из-за чего теперь возникла угроза полного обесточивания предприятия и прекращения поставок воды населению не только на подконтрольной украинской власти части Луганской области, но и на временно неподконтрольной территории.

Указанная ситуация возникла в связи с задержкой разработки и внедрения механизма расчетов за воду, которая попадает на территорию ОРДЛО. Однако, на сегодняшний день у предприятия текущие долги отсутствуют. Кроме того, Вилков подчеркнул, что в случае прекращения водоснабжения на значительной территории Луганской области возникнет угроза экологической катастрофы.

По итогам рассматриваемого вопроса было принято комиссионное решение о подготовке соответствующих писем командующему Объединенных сил, генерал-лейтенанту Сергею Наеву и председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку.