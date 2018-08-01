В Северодонецке займутся отловом бездомных собак. Временно

С 28 августа 2018 года в г. Северодонецк начинается профилактическая вакцинация от бешенства и стерилизация бездомных собак. В течении двух с половиной недель в городе будет работать специализированная организация ЗооКонтроль.

Специалисты обращаются к жителям с просьбой не препятствовать задержанию животных. Животных вернут на свои места через 5-7 дней, привитыми, стерилизованными, с яркой клипсой на ушке.

Карантинный пост будет располагаться на территории троллейбусного депо.