» » В Украине хотят создать координационный орган, который будет заниматься вопросами возмещения РФ нанесенных Украине убытков

В Украине хотят создать координационный орган, который будет заниматься вопросами возмещения РФ нанесенных Украине убытков

Вчера, 18:00 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко призвал создать государственный координационный орган, который будет заниматься вопросами возмещения Россией нанесенных Украине убытков. Об этом сообщил лидер государства во время XIII совещания руководителей дипломатических учреждений Украины, передает РБК-Украина.

"За последние годы мы достигли ощутимых результатов в деле привлечения России к международно-правовой ответственности. Я настаиваю на скорейшем создании координационного органа формирования консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенного ущерба, как это предусмотрено в моем законе, который приняла Верховная рада. Он называется закон "О деоккупации Донбасса", - сообщил Порошенко.

Он также отметил, что все международные организации зафиксировали акт агрессии России против Украины.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:00

В Украине хотят создать координационный орган, который будет заниматься вопросами возмещения РФ нанесенных Украине убытков

Вчера, 17:40

ЕСПЧ зарегистрировал новый иск Украины против России

Вчера, 17:20

Прокурору «ГП ЛНР» светит до 10 лет тюрьмы в Украине

Вчера, 17:10

В Северодонецке займутся отловом бездомных собак. Временно

Вчера, 17:00

В Минсоцполитики решили разобраться с пенсиями для жителей ОРДЛО

Вчера, 16:52

Путинские наемники обстреляли детский сад на Донбассе. Ранения получила девушка

Вчера, 16:37

В Украине прошли масштабные военные учения

Вчера, 15:55

Пункты пропуска в Донбассе уменьшат время работы

Вчера, 15:53

Украина сможет использовать "Джавелин" в случае танкового наступления РФ

Вчера, 14:59

Порошенко планирует поднять вопрос миротворцев на Донбассе на Генассамблее ООН

Вчера, 14:33

Безвозвратные потери РФ на Донбассе в 2014 составили 1,7 тыс. человек

Вчера, 13:41

Пострадавшим от обстрела жителям села на Луганщине окажут материальную помощь

Новости Украины:

Вчера, 18:01

В Бахмуте столкнулись два автомобиля: Пострадали три человека

Вчера, 17:59

В Днепре разоблачили на взятке майора полиции

Вчера, 17:05

Изменились правила вывоза детей за границу

Вчера, 16:42

Нацполиция Украины объявила в розыск Вадима Титушко

Вчера, 16:38

Украина решила прекратить договор о дружбе с Россией

Вчера, 16:32

Украина попросила Совет Европы помочь с отбором судей ВАС

Вчера, 15:42

Наев: на фенольном заводе под Торецком завершились первые ремонты

Вчера, 13:40

НАБУ и САП подозревают в коррупции 165 человек

Вчера, 12:39

В СНГ заявили о закрытии представительства Украины

Вчера, 12:20

В оккупированном Крыму не осталось школ с украинским языком обучения

Вчера, 11:49

В Одесской области маршрутка столкнулась с грузовиком, 11 пострадавших

Вчера, 10:29

СБУ задержала семь "телефонных террористов"

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 