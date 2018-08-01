В Украине хотят создать координационный орган, который будет заниматься вопросами возмещения РФ нанесенных Украине убытков

Президент Украины Петр Порошенко призвал создать государственный координационный орган, который будет заниматься вопросами возмещения Россией нанесенных Украине убытков. Об этом сообщил лидер государства во время XIII совещания руководителей дипломатических учреждений Украины, передает РБК-Украина.

"За последние годы мы достигли ощутимых результатов в деле привлечения России к международно-правовой ответственности. Я настаиваю на скорейшем создании координационного органа формирования консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенного ущерба, как это предусмотрено в моем законе, который приняла Верховная рада. Он называется закон "О деоккупации Донбасса", - сообщил Порошенко.

Он также отметил, что все международные организации зафиксировали акт агрессии России против Украины.