ЕСПЧ зарегистрировал новый иск Украины против России

ЕСПЧ зарегистрировал новый иск Украины против РоссииВчера, 17:40
Европейский суд по правам человека зарегистрировал новое Межгосударственное заявление Украины против России.
Об этом сказано в сообщении Министерства юстиции в Facebook.
Заявление касается нарушения прав украинцев, которые незаконно удерживались или удерживаются в Крыму и РФ.
«Мы собрали огромное количество доказательств того, что российские власти нарушают нормы Конвенции по правам человека о запрете пыток, нарушения прав на свободу и личную неприкосновенность, справедливый суд, свободу слова, собраний», – заявил уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.