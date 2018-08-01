ЕСПЧ зарегистрировал новый иск Украины против России

Европейский суд по правам человека зарегистрировал новое Межгосударственное заявление Украины против России.

Об этом сказано в сообщении Министерства юстиции в Facebook.

Заявление касается нарушения прав украинцев, которые незаконно удерживались или удерживаются в Крыму и РФ.

«Мы собрали огромное количество доказательств того, что российские власти нарушают нормы Конвенции по правам человека о запрете пыток, нарушения прав на свободу и личную неприкосновенность, справедливый суд, свободу слова, собраний», – заявил уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.