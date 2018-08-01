Прокурору «ГП ЛНР» светит до 10 лет тюрьмы в Украине

«Прокурора» Первомайска «генеральной прокуратуры» «ЛНР» будут заочно судить на Луганщине, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Досудебным расследованием установлено, что с октября 2015 года и по настоящее время житель Луганщины инициировал и предоставил добровольное согласие на назначение себя на должность «прокурора».

Занимая указанную должность, псевдопрокурор выполняет действия, направленные на нарушение территориальной целостности Украины и ограничение конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области.

Поскольку так называемый «прокурор» скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, в отношении последнего осуществлено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины, лицу грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.