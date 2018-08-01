В Минсоцполитики решили разобраться с пенсиями для жителей ОРДЛО

Министерство социальной политики разработает нормативный акт, который будет гарантировать выплату неуплаченных пенсий украинцам на оккупированных территориях, независимо от срока прекращения выплат.

Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, комментируя вопросы пенсионной системы и, в частности, выплат пенсий внутренне перемещенным лицам, а также тем украинцам, кто проживает на оккупированных Россией территориях, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По словам Ревы, действующим законодательством Украины предусмотрено лишь два варианта образования задолженности выплат пенсий - по вине подразделений Пенсионного фонда или по вине пенсионера. На данный момент - ситуация с третьим вариантом, а именно, форс-мажорными обстоятельствами, вызванными военным вторжением и оккупацией Россией части территории Украины.

"Мы должны на законодательном уровне урегулировать этот вопрос и сказать нашим людям, что независимо от того, когда была прекращена выплата пенсий, они имеют право на ее получение за весь этот период. Это будет прописано если не в законе, то в постановлении Кабинета министров, и мы это сделаем. Это принципиально, потому что люди должны знать, что государство о них не забыло", - заявил Рева.

Он также подчеркнул необходимость прекращения спекуляций по вопросам пенсионных выплат на оккупированных территориях, поскольку государство полностью признает свои обязательства перед украинцами, которые вынужденно остались в захваченных государством-агрессором населенных пунктах.

Вместе с тем, полное уничтожение агрессором и подконтрольными ему боевиками государственной инфраструктуры делает невозможным выполнение предусмотренных законом функций органами власти, в частности, осуществление выплат пенсий на оккупированных территориях. Также у государства отсутствует возможность обеспечения там законности, безопасности граждан, оказания медицинской, правовой, или любой другой помощи.

Согласно статье 7 закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", прямую ответственность за ситуацию, которая стала следствием вооруженного вторжения, несет оккупант, но обязательства государства по выплате пенсий гражданам Украины, которые проживают на этих территориях, будут обязательно выполнены. Средства будут выплачены в полном объеме, сразу после процесса деоккупации украинских земель, так как это предусмотрено восьмым пунктом Минских соглашений.

На сегодня правительство создало все условия для выплат пенсий жителям оккупированных населенных пунктов на контролируемых государством территориях, и постоянно дорабатывает этот механизм с целью минимизации осложнений для граждан и соблюдения законности и адресности выплат