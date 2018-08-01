Путинские наемники обстреляли детский сад на Донбассе. Ранения получила девушка

27 августа боевики обстреляли поселок Верхнеторецкое в Донецкой области, вследствие этого пострадала местная жительница.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"За прошедшие сутки также зафиксировано ведения огня противником по населенному пункту Верхнеторецкое. Так, в 16 часов на территории детского сада по адресу: с. Верхнеторецкое, ул. Железнодорожная 75, в результате обстрела из автоматического оружия со стороны российско-оккупационных войск получила ранения предплечья правой руки местная жительница 1990 года рождения ", - говорится в сообщении.