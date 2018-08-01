Пункты пропуска в Донбассе уменьшат время работы

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 сентября уменьшают время работы.

Об этом сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко в своем Facebook.

«Вниманию граждан! Распоряжением командующего Объединенных сил с 1 сентября 2018 года для всех контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения ООС установлен новый график работы. Контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно в новых временных рамках с 07:00 до 18:30. Просим граждан учесть данную информацию при планировании поездок и пересечении линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда», – сказано в сообщении.