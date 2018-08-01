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Украина сможет использовать "Джавелин" в случае танкового наступления РФ

Вчера, 15:53 citynews.net.ua | Напечатать

Украина сможет использовать Javelin ("Джавелины") в случае, если Россия начнет танковое наступление. Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Голоса Америки".

"Если Россия начнет танковое наступление - да… Именно для этого это оружие. Это - оборонительное оружие против танкового наступления" - ответил Волкер на вопрос о возможности применения американских "Джавелинов".

При этом, Волкер назвал маловероятным танковое наступление со стороны России. По его мнению, более вероятно, что будут продолжаться боевые действия низкой интенсивности.

Кроме того, Волкер заявил, что происходящее на Азовском море - "очень опасно".

"То, что происходит на Азовском море. Россия, конечно, по-своему толкует аннексию Крыма. Они считают, что это территориальные воды, а также они должны защищать мост, который построили в Крыму. Поэтому Россия наращивает более агрессивное военное присутствие в Азовском море. Остальной мир рассматривает акваторию как прибрежные воды Украины. Также как международные воды и поэтому возникает беспокойство такого присутствия ВМС в Азовском море", - рассказал он.

Волкер отметил, что США заявили о своей позиции в поддержку Украины, добавив, что в случае новой агрессии России против Украины, США не изменят свою позицию.

"Реакция США (на новую агрессию России, - ред.) будет такой же, как и сегодня. Мы видим, что Россия вторгается в Украину, мы поддерживаем Украину, вводим санкции против России, заполняем пробелы в оборонных возможностях, не признаем аннексию Крыма Россией, поддерживаем обновления территориальной целостности Украины, призываем к гуманитарной помощи населению, предоставляем определенную помощь. Все это будет продолжаться", - заявил Волкер.


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