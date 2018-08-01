Порошенко планирует поднять вопрос миротворцев на Донбассе на Генассамблее ООН

Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Генеральной Асссамблее ООН планирует поднять вопрос развертывания миротворческой миссии на Донбассе. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, - сообщает РБК-Украина.

По словам посла, Порошенко планирует поднять вопрос развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

"Как и в прошлые годы готовится отчет президента на Генассамблее ООН. Он имеет следующие условно временные рамки как с 24 до 27 сентября. 26 сентября наш президент будет выступать на Генассамблее ООН. Понятно, что выступление будет касаться тех вопросов, которые есть у Украины к ООН. В первую очередь, я думаю, что будет отмечено то, что президент подчеркивал постоянно: мы будем продолжать упорно бороться за принятие решения по развертыванию на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН", - сообщил Ельченко.

Он добавил, что в своей речи президент также вспомнит вопрос Голодомора.

"Я думаю, президент обязательно вспомнит вопрос Голодомора, поскольку в этом году исполняется 75 лет этой трагедии, и мы будем пробовать подготовить и одобрить во время этой сессии 10-ю декларацию Генассамблеи ООН, посвященную этому событию", - добавил посол.

По его словам, в рамках Генассамблеи Порошенко проведет ряд двусторонних встреч. В частности, встреча с генсекретарем ООН и председателем Генеральной Ассамблеи ООН.

"Кроме этого такие уже традиционные встречи пройдут с руководителями украинских организаций в США, с бизнесом...", - добавил посол.

Как сообщалось ранее, полномочный посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина в 2018 году планирует принимать участие в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН.