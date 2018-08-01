Безвозвратные потери РФ на Донбассе в 2014 составили 1,7 тыс. человек

Российские военные за 2014 год в боевых действиях на Донбассе потеряли убитыми около 1,7 тыс. человек.

Об этом на посвященной годовщине Иловайской трагедии пресс-конференции со ссылкой на данные разведки сообщил начальник управления военно-гражданского сотрудничества Алексей Ноздрачев, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он отметил, что по данным разведки, во время боев за Иловайск Вооруженные силы Российской Федерации потеряли более 200 человек убитыми. А так называемая "Донецкая народная республика" потеряла убитыми 300 человек.

"В целом за 2014 Вооруженные силы России потеряли во время боевых действий в Украине около 1700 человек убитыми ", - добавил Ноздрачев.