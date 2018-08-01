Пострадавшим от обстрела жителям села на Луганщине окажут материальную помощь

Пострадавшим от обстрела жителям Врубовки будет оказана материальная помощь.

Об этом 27 августа сообщила пресс-служба Попаснянской райгосадминистрации.

27 августа специалистами Управления социальной защиты населения райгосадминистрации осуществлен выездной прием граждан в Врубовском поселковом совете. «Во время приема специалистами было принято 21 заявление от местных жителей для получения единовременного пособия. Обратились граждане за помощью в связи с повреждением жилья в результате обстрела со стороны ОРДЛО, который произошел около пяти часов утра 24 августа. Среди посетителей была и семья погибшего во время обстрела мужчины», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что все присутствующие получили подробную консультацию по подготовке необходимых документов для получения как областной материальной помощи, так и районной.