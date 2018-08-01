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Боевики за сутки совершили 26 обстрелов позиций сил ООС

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

В районе проведения операции объединенных сил в течение прошлых суток, 27 августа, двое украинских военнослужащих были ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Боевики 26 раз открывали огонь по позициям войск ООС, в том числе четыре раза из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Они вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, танков, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Противник совершал обстрелы позиций объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Авдеевка, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино. На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Светлодарском - у Луганского, на Мариупольском направлении - в районах населенных пунктов Гнутово и Лебединское противник применял минометы", - сообщают в ООС.

Кроме этого вблизи Лебединского боевики после продолжительного перерыва снова использовали танки


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