В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за сутки, 26 августа 2018 года, погибли двое украинских военных, еще семеро получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Как отметил представитель Минобороны, вчера боевики 23 раза открывали огонь по украинским позициям. В результате боевых действий ранения получили четверо военных. Кроме того, еще двое военных пострадали в результате подрыва на минно-взрывном устройстве. Также, в результате срабатывания взрывного устройства погибли двое военных, еще один получил ранения.

Кроме того, Мотузяник отметил, что по информации разведки, вчера на Донбассе ликвидировали троих боевиков, еще семеро ранены.

Мотузяник также сообщил, что по состоянию на 27 августа на Донбассе уже зафиксировано два обстрела. С начала текущих суток потерь в рядах ООС нет.