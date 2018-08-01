Порошенко хочет, чтобы страны ЕС курировали восстановление конкретных городов на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко намерен призвать страны Европейского Союза взять шефство над восстановлением конкретных городов и сел на Донбассе. Об этом он заявил 26 августа во время визита в прифронтовую Авдеевку.

Порошенко заявил, что руководство Украины и ее дипломатические представительства будут делать «всё, чтобы каждая страна Европейского Союза взяла на себя ответственность по восстановлению конкретного населенного пункта на Донбассе – в Донецкой и Луганской областях». Он добавил, что украинские послы «должны заниматься мобилизацией средств мира» для восстановления инфраструктуры Донбасса.

Он отметил, что собранные средства пойдут, в том числе, и на строительство дорог на Донбассе.

Порошенко сообщил, что в Авдеевку в воскресенье прибыли руководители диппредставительств Украины в иных государствах, с которыми он намерен обсудить этот вопрос